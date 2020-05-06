Женева, Швейцария, 6 мая, 2020, 21:49 — ИА Регнум. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направит миссию в Китай для установления причин эпидемии и путей передачи COVID-19 в Ухане, 6 мая сообщает пресс-центр ВОЗ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус в Китае

Эпидемиолог ВОЗ Мария ван Керхове заявила, что миссия будет «академической», и её целью является, прежде всего, поиск «зоонозного источника» эпидемии.

«Не зная, где расположен очаг животного происхождения, мы не сможем предотвратить это снова… Нужно оценить, что произошло с самого начала» , — заявила эпидемиолог ВОЗ на брифинге в Женеве.

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