Москва, 6 мая, 2020, 21:43 — ИА Регнум. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков находится на самоизоляции. Об этом сообщили 6 мая в пресс-службе Минобрнауки России.

Government.ru Валерий Фальков

Отмечается, что министр продолжает работать в удалённом режиме, как и значительная часть сотрудников ведомства. При этом подробностей о состоянии здоровья Фалькова в пресс-службе не раскрывают.

Сообщается, что всего на дистанционный режим переведено 670 служащих Минобрнауки. Оставшаяся часть сотрудников работает в здании министерства с соблюдением всех санитарных требований.