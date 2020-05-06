Ашхабад, 6 мая, 2020, 19:10 — ИА Регнум. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подписал распоряжение об отправке в Россию гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом — в качестве жеста дружбы и добрососедства. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

En.kremlin.ru Гурбангулы Бердымухамедов

Отмечается, что сделано это в рамках «традиционно доброжелательного сотрудничества между Туркменией и Россией, основанного на принципах взаимоуважения и поддержки».

Туркменский лидер поручил руководству министерства промышленности и строительного производства, министерства текстильной промышленности, министерства сельского хозяйства, министерства торговли, госконцернов «Туркменгаз» и «Туркменхимия», союзу промышленников и предпринимателей, а также Ахалской, Лебапской и Марыйской областей безвозмездно передать в помощь России продовольствие, а также различные товары и материалы местного производства.

Гуманитарный груз будет направлен в Астраханскую область.