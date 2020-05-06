Москва, 6 мая, 2020, 18:52 — ИА Регнум. Сразу у 47% жителей РФ имеется кредит, который всё ещё не выплачен. Об этом говорится в исследовании «Инфом», проведённом с 16 по 24 апреля по заказу ЦБ РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Согласно полученным данным, у 29% респондентов имеется потребительский кредит, у 12% — кредитная карта, у 9% — ипотека, у 5% — автокредит, у 3% — микрокредит.

Помимо этого, 11% плательщиков кредитов страны в пандемию коронавируса потеряли почти все доходы, 10% — более половины дохода, 14% — от трети до половины и 12% — менее трети.