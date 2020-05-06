Тверь, 6 мая, 2020, 17:26 — ИА Регнум. Губернатор Тверской области Игорь Руденя принял участие в совещании о реализации мер поддержки в экономической и социальной сферах в рамках работы по противодействию распространения коронавирусной инфекции, которое президент Владимир Путин провёл 6 мая режиме видеоконференцсвязи, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«Важно понимать, что в этот непростой период экономика должна работать. Это занятость людей, рабочие места. При этом на действующих предприятиях должны строго соблюдаться меры безопасности — обязательно ношение защитных масок, дезинфекция и другие профилактические мероприятия», — отметил губернатор Игорь Руденя.

Владимир Путин подчеркнул, что в стране реализуется два пакета мер поддержки, которые вводились последовательно, расширялись и дополнялись с учётом развития ситуации, с учётом тех трудностей, с которыми столкнулись граждане, малый и средний бизнес. Также глава государства назвал в числе приоритетных решений прямые выплаты семьям с детьми, сотрудникам медицинских учреждений и служб скорой медицинской помощи, повышение пособий для граждан, которые с 1 марта столкнулись с временной потерей работы, государственные субсидии и льготные зарплатные кредиты для предприятий, дополнительные меры поддержки для базовых отраслей. На совещании рассматривались вопросы поэтапного выхода из режима ограничений.

На совещании отмечалось, что в регионах с 1 июня, на месяц раньше запланированного срока, в регионах начнут предоставляться выплаты на детей от трёх до семи лет включительно. В Тверской области размер выплаты в 2020 году составит 5699,55 рубля. Для получения выплаты требуется подать только заявление через центры соцзащиты, портал Госуслуг, филиалы МФЦ. В Верхневолжье в этом году ежемесячную выплату получат семьи, где в общей сложности воспитывается более 14 тысяч детей. Региону на эти цели из федерального бюджета выделяется 809,2 млн рублей, в областном бюджете на обеспечение данной меры поддержки предусмотрено 168,6 млн рублей.

Также на совещании отмечалось, что до регионов своевременно доведены все средства на выплаты врачам и другим медицинским работникам. Медикам в Тверской области до 1 мая были начислены стимулирующие выплаты за фактически отработанное время в период с 1 по 23 апреля 2020 года. Надбавки предусмотрены специалистам, оказывающим помощь жителям региона при выявлении и лечении коронавирусной инфекции. Всего регион на эти цели получил 119,3 млн рублей, надбавки получают более трёх тысяч специалистов.

В больницах Тверской области разворачивают койки для лечения заражённых коронавирусом. Всего в регионе создается около 1500 инфекционных коек, в том числе отдельная госпитальная база для детей и беременных женщин.

На данный момент регион уже получил 41 аппарат искусственной вентиляции лёгких. Законтрактован 181 аппарат ИВЛ, также предусмотрена поставка по линии Минпромторга России. Для учреждений приобретаются компьютерные томографы, прожекторы-облучатели, импульсные ультрафиолетовые установки для обеззараживания помещений и другая медтехника.

Тверские предприятия также задействованы в решении вопросов обеспечения региона средствами защиты и комплектующих для ИВЛ. Ржевский завод «Электромеханика» в сжатые сроки наладил выпуск клапанов для ИВЛ, которые ранее приобретались за рубежом. Более 30 тверских предприятий оперативно перепрофилировали производства на выпуск средств индивидуальной защиты. По инициативе губернатора Игоря Рудени у тверских товаропроизводителей закуплен 1 миллион защитных масок и организована их бесплатная раздача жителям региона.

В Тверской области сформирован перечень из 220 системообразующих предприятий, а также определено более 60 видов экономической деятельности, на которые не распространяется режим нерабочих дней. С 25 апреля в Тверской области возобновлена работа небольших магазинов промтоваров площадью до 400 квадратных метров, салонов красоты и косметических кабинетов, прачечных и химчисток, ветеринарных клиник, лизинговых компаний, нотариальных контор. Приступили к работе в ограниченном режиме многофункциональные центры по оказанию государственных и муниципальных услуг. Регионом на меры по поддержке экономики выделено около 1,8 млрд рублей. Эти меры позволили обеспечить деятельность ключевых отраслей региональной экономики и сохранение рабочих мест для более 440 тысяч жителей региона. Ведётся постоянная работа по трудоустройству граждан, оставшихся без работы. Количество вакансий, заявленных в службу занятости, составляет порядка 11 500.

Напомним, с 17 марта в Тверской области действует режим повышенной готовности. Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Пожилым гражданам рекомендовано продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.