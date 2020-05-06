Санкт-Петербург, 6 мая, 2020, 16:26 — ИА Регнум. В отдел полиции Санкт-Петербурга доставили предполагаемого организатора массовой вечеринки стритрейсеров возле стадиона «Газпром Арена» на Крестовском острове. Мужчине придется ответить за организацию незаконного сборища в эпоху коронавируса. Об этом 6 мая сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Стадион Газпром Арена

О массовой сходке на площади перед стадионом стало известно 2 мая. В социальных сетях начали появляться фотографии с вечеринки, которую устроили любители быстрой езды. На снимках и видеозаписях было видно, что большинство из участников — молодые люди. Невзирая на угрозу заражения коронавирусной инфекцией и нарушая рекомендованный режим самоизоляции, с музыкой и кальяном они весело проводили время в большой и очень шумной компании.

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Спустя несколько дней, после изучения фото‑ и видеоматериалов в социальных сетях, полиции удалось установить предполагаемого организатора вечеринки. Им оказался 23-летний уроженец Ростовской области.

«Мужчину остановили сегодня днем на Васильевском острове, доставили в полицию для дачи объяснений и решения вопроса о привлечении к ответственности. Вместе с ним в полицию доставили автомобиль «Мерседес», на котором он был в ночь описываемых событий», — рассказали в петербургском Главке МВД.

Также полиция смогла установить, что трое стритрейсеров, которые были задержаны после подобного мероприятия на площади Островского, также принимали участие и в сборище около «Газпром Арены».

«Сегодня они прибудут в комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга для привлечения к ответственности за нарушения, допущенные при массовом мероприятии на площади Островского», — уточнили в полиции.