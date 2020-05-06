Санкт-Петербург, 6 мая, 2020, 13:36 — ИА Регнум. Два молодых жителя Новгородской области, дерзко пожарившие шашлыки в центре Петербурга, заплатят за это по 25 тысяч рублей штрафа каждый. Такое решение принял 6 мая Октябрьский районный суд Северной столицы.

Дарья Драй ИА REGNUM Фемида

Напомним, правонарушители установили мангал на Сенной площади и засняли своё «барбекю» на видео 2 мая, а позже выложили в соцсети, что вызвало массовое возмущение пользователей. 5 мая любители шашлыка были найдены и задержаны полицией. Как сообщает 6 мая объединенная пресс-служба судов Петербурга, к административной ответственности привлечены Далгат Раджи и Алексей Ушаков.

Как установлено судом, они жарили шашлык у дома 4 по Сенной площади и проводили видеофиксацию этого действа с целью дальнейшей демонстрации.

Суд квалифицировал их действия по ч.1 статьи 20.6.1 КоАП РФ — «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации».

Каждому правонарушителю назначен штраф в 25 000 рублей.

«В суде Раджи и Ушаков вину признали, раскаялись, принесли извинения, в том числе сотрудникам полиции за доставленные неудобства. Пояснили, что не хотели такого резонанса», — отметили в судебной пресс-службе.