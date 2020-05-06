Ростов-на-Дону, 6 мая, 2020, 11:26 — ИА Регнум. В Ростовской области уточнили информацию о новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в регионе, передаёт ИА REGNUM 6 мая.

Donland.ru Ситуация с коронавирусом на Дону

Известно, что новые случаи инфицирования зарегистрированы в семи городах и 14 муниципальных районах. Наибольший прирост зафиксирован в Ростове-на-Дону — 23 случая. Также уточнён возраст инфицированных.

«Среди новых заболевших 44,4% — от 18 до 45 лет, 30,9% — от 46 до 65 лет, 8,6% — от 66 до 79 лет, 16,1% — дети», — уточнили в пресс-службе донского губернатора.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростовской области общее число инфицирования SARS-CoV-2 достигло 1 тыс. 434 человек. Скончались 12 пациентов, у которых тест на коронавирус дал положительный результат.