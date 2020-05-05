Санкт-Петербург, 5 мая, 2020, 18:14 — ИА Регнум. Сотрудники петербургской полиции нашли и привлекли к ответственности молодых людей, которые днем 2 мая дерзко и демонстративно пожарили шашлык на мангале на Сенной площади в центре Петербурга. Нарушители общественного порядка оказались жителями Новгородской области.

Шашлык

Видеоролик с жаркой шашлыка компанией молодежи на Сенной площади был выложен в соцсетях 3 мая и вызвал возмущение пользователей демонстративным попранием установленных норм и правил во время режима борьбы с эпидемией.

«Оперативно были установлены личности двух молодых людей, принимавших участие в запечатленных событиях. Ими оказались 28 и 27-летние мужчины, зарегистрированные в г. Боровичи Новгородской области», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Во вторник, 5 мая, правонарушители были доставлены в отдел полиции для привлечения к ответственности.

В отношении парней возбуждены административные дела о мелком хулиганстве, нарушении пожарной безопасности, а также о незаконном проведении массового мероприятия в период действия ограничительных мер.