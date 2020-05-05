Санкт-Петербург, 5 мая, 2020, 16:24 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в больницу госпитализирован создатель скульптуры «петербургского ангела» в Михайловском саду, художник и скульптор-кукольник Роман Шустров. Результаты теста на коронавирус им пока не получены.

Елена Молчанова ИА REGNUM Петербургский ангел из Михайловского сада

Об госпитализации 5 мая на сообщается на его официальной странице в одной из социальных сетей.

«Сегодня ночью увезли в Мариинскую больницу с двусторонним воспалением лёгких», — говорится в сообщении.

Сейчас Роман Шустров находится в больнице, его состояние, как уточняет депутат ЗакСа Борис Вишневский, оценивается как тяжелое.

«Он не в реанимации, в обычной палате, и не на ИВЛ. Получает кислород. Результатов тестов на коронавирус пока нет», — уточнил депутат.