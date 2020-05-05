Санкт-Петербург, 5 мая, 2020, 16:09 — ИА Регнум. В старейшем петербургском родильном доме №6, который петербуржцы называют «Снегирёвкой», обнаружен зараженный коронавирусной инфекцией пациент. Учреждение закрыто на карантин. Об этом 5 мая сообщает пресс-служба СПбГБУЗ «Родильный дом №6 им. проф. В. Ф. Снегирева».

Фото: пресс-служба администрации Петербурга Губернатор Петербурга Александр Беглов в роддоме №6.

7 октября 1952 года в этом роддоме родился будущий президент России Владимир Путин.

О закрытии роддома стало известно во вторник. В настоящий момент в учреждении временно прекращен прием пациенток в отделения патологии беременности и на родоразрешение — до особого распоряжения.

«Это связано с тем, что в родильный дом поступила для оказания экстренной помощи, родоразрешилась и выписалась пациентка без клинической картины заболевания, но оказавшаяся носителем, так как тест на коронавирус, который был взят при поступлении в учреждение, оказался положительным», — отметили в роддоме №6.

В настоящее время все пациентки и их дети здоровы, выписка мам и малышей идет в плановом порядке. Все сотрудники роддома, оказывающие помощь, также здоровы, имеют отрицательные тесты на коронавирус и будут проходить регулярное обследование.

«Женская консультация и амбулаторные центры работают в обычном режиме», — говорится в сообщении.

Отметим, что в первые дни мая роддом №6 посещал губернатор Александр Беглов. Он навестил мам и малышей, поздравил счастливых родителей с прибавлением в семействах.