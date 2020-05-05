Санкт-Петербург, 5 мая, 2020, 16:21 — ИА Регнум. Медицинскую помощь больным коронавирусной инфекцией в Петербурге в настоящее время оказывают 16 стационаров. В них развернуто 5 833 койки. Еще 1600 коек ждут больных с легким и среднетяжелым течением заболевания.

Дарья Драй ИА REGNUM Больница им. Боткина

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на заседании рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции рассказал, что к моменту начала эпидемии заболевших COVID-19 взрослых принимали только в Клинической инфекционной больнице имени Боткина (589 коек), а несовершеннолетних — в Детской клинической инфекционной больнице имени Филатова (362 койки).

Когда стал ясен масштаб угрозы, на лечение коронавируса перепрофилировали еще 13 городских больниц. Затем подключились и федеральные медучреждения: первым из них приняла пациентов клиника Первого медицинского университета имени Павлова (150 коек). Вскоре к нему присоединится еще шесть федеральных медицинских учреждений.

Таким образом, в стационарах для больных коронавирусной инфекцией развернуто 5 833 койки. Больных со среднетяжелой формой инфекции принимают три временных отделения на 600 коек в пригородном пансионате «Заря», а больных с легкой формой заболевания примет временный госпиталь в павильоне №7 в «Ленэкспо» (1000 коек). Аналогичное переоборудование ждет еще три павильона выставочного комплекса.

Для обязательного карантина иногородних граждан и тех, кто нарушил условия домашнего карантина, создан обсерватора на базе пансионата «Балтиец».

В Петербурге большинство введенных ранее запретов и ограничений сохраняется до 12 мая.