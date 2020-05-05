Санкт-Петербург, 5 мая, 2020, 15:44 — ИА Регнум. В Ленинградской области, на территории семи районов, введён режим обязательного ношения медицинских масок в общественных местах. Об этом 5 мая на своей странице в социальной сети сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Дарья Драй ИА REGNUM Маски

Глава региона отметил, что его двухнедельная самоизоляция, в которую он был вынужден уйти после того, как у нескольких сотрудников администрации был выявлен коронавирус, завершилась. И сразу после выхода на работу губернатор принял решение об обязательном ношении масок в общественных местах и транспорте в тех районах, где ситуация с заболеваемостью наиболее неблагоприятная.

Таким образом, носить маски в обязательном порядке должны будут жители и гости Бокситогорского, Выборгского, Всеволожского, Гатчинского, Ломоносовского, Приозерского и Тосненского районов.

«В этих районах есть различные населенные пункты по уровню и количеству заболевших коронавирусной инфекцией. Поэтому каждый глава района должен издать свое постановление и указать населенные пункты, где условие ношения масок — обязательное, а где — рекомендовано», — отметил Дрозденко.

Что касается остальных районов, которые не попали в список, то там с 12 мая ожидается ослабление ограничительных мер. Однако окончательное решение будет принято и оглашено региональными властями.

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