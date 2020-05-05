Москва, 5 мая, 2020, 15:09 — ИА Регнум. В Москве и других городах России может быть введён масочный режим. Соответствующий вопрос обсуждался на селекторном совещании рабочей группы Госсовета под руководством мэра Москвы Сергея Собянина.

Mosreg.ru В маске

На мероприятии обсуждались темпы распространения коронавируса, прогнозы по выявляемости инфекции в регионах РФ. Кроме того, участники совещания затронули тему расширения тестирования, а также социальных выплат безработным.

Также на мероприятии обсудили возможности введения масочного режима в субъектах РФ и расширения продажи медицинских масок.