Санкт-Петербург, 5 мая, 2020, 14:02 — ИА Регнум. Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии, перенес из-за пандемии коронавируса премьеру спектакля «Жар-птица. Песни о войне», посвященного подвигу русского народа в Великой Отечественной войне. Вместо этого, театр присоединяется к празднованию 75-летия Победы онлайн и запускает проект «Музы не молчат». Об этом 5 мая сообщает пресс-служба Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии.

Фото: пресс-служба театра музыкальной комедии Петербурга Артисты у Театра музыкальной комедии на восстановительных работах 1949 г.

Как отмечают в театре, в рамках нового проекта, артисты театра отдадут дань памяти своим коллегам — артистам музкомедии, которые оставались в блокадном Ленинграде на протяжении всей войны и радостным искусством поддерживали дух защитников и жителей города. В том числе, и ценой собственных жизней.

«В рамках проекта, подготовленного артистом и режиссером театра Олегом Коржом, ведущие солисты труппы прочитали избранные главы из книги известного артиста оперетты Анатолия Королькевича «А музы не молчали». В книге зафиксированы воспоминания Анатолия Викентьевича и его коллег о страшных днях блокады, когда спектакли давались дважды в день в промерзшем зале, а билеты на показы ценились наравне с дневной нормой хлеба», — рассказали в театре.

Отметим, что этим проектом театр присоединяется к акции Театральный батальон, которую запустил МХАТ им. Горького. Акция посвящена 75-летию Великой Победы и пройдет на сайтах и в соцсетях российских театров, на портале «Культура.рф», телеканале «МХАТ ГОВОРИТ!» и других онлайн площадках под единым хештэгом #ТеатральныйБатальон.

Кроме того, 9мая в 19:00 мск, на сайте театра в режиме премьеры будет показан концерт «Возвращая к жизни», впервые представленный публике в январе 2019 года ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Зрителям будут показаны фрагменты — сцены и музыкальные номера — из военного репертуара театра.