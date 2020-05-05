Военный парад с боевой техникой провели в Ленобласти для двоих Героев
Луга , Ленинградская область, 5 мая, 2020, 13:53 — ИА Регнум. Военнослужащие Западного военного округа в городе Луга Ленинградской области провели персональный военный парад — с оркестром и боевой техникой — для двух фронтовиков — Героя Советского Союза Александра Ивановича Семенова и Героя Социалистического Труда Валентина Михайловича Гребнева.
Так ветеранов поздравили с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, сообщили 5 мая в пресс-службе правительства Ленобласти.
Перед двумя героями прошли противотанковые пушки МТ-12, реактивные системы залпового огня «Град», боевые разведывательные машины БРДМ. А возглавил парадную колонну плавающий автомобильный транспортер, украшенный тематическими баннерами, посвященными 75-летию Великой Победы.
Подполковник Александр Семенов родился в Лужском районе в 1922 году. 14 июля 1941 года был призван в Красную армию. В 1943 году окончил Ростовское артиллерийское училище. Награду Героя получил в 1944 году за подвиг в Карпатах: командуя самоходной установкой СУ-85, лейтенант Семенов прорвался в тыл гитлеровцев, где уничтожил 2 противотанковых орудия, 3 станковых пулемета, 4 автомашины с грузами и группу солдат. В бою был ранен, но продолжал командовать экипажем и в течение 6 часов отражал вражеские контратаки. Награжден орденами Красной звезды, Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией».
Герой Социалистического Труда Валентин Гребнев родился 26 октября 1927 года, войну застал мальчишкой. В 1943 году в возрасте 16 лет стал бойцом 6-й партизанской бригады, воевал отважно, 15 февраля 1944 года при штурме станции Плюсса был тяжело ранен, перенес 4 операции. Почетного звания Героя Социалистического Труда удостоен 13 марта 1981 года. Награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, Отечественной войны II степени, двумя орденами Трудового Красного Знамени.