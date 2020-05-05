Луга , Ленинградская область, 5 мая, 2020, 13:53 — ИА Регнум. Военнослужащие Западного военного округа в городе Луга Ленинградской области провели персональный военный парад — с оркестром и боевой техникой — для двух фронтовиков — Героя Советского Союза Александра Ивановича Семенова и Героя Социалистического Труда Валентина Михайловича Гребнева.

Администрация Ленинградской области Парад в Луге для ветеранов

Так ветеранов поздравили с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, сообщили 5 мая в пресс-службе правительства Ленобласти.

Перед двумя героями прошли противотанковые пушки МТ-12, реактивные системы залпового огня «Град», боевые разведывательные машины БРДМ. А возглавил парадную колонну плавающий автомобильный транспортер, украшенный тематическими баннерами, посвященными 75-летию Великой Победы.