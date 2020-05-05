Москва, 5 мая, 2020, 12:49 — ИА Регнум. Пандемия создала уникальные условия для развития внутреннего туризма во всем мире, и Россия не стала исключением. Вполне логично ожидать роста количества российских туристов, которые предпочтут провести летний отпуск 2020 года внутри страны.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Дорога в Алтайском крае

На данный момент 23% респондентов, которые обычно не отдыхают в России, летом 2020 года планируют провести отпуск в РФ. Такой отдых легче организовать, он не требует получения виз и связан с меньшими рисками, поскольку не зависит от открытия границ между странами и, на фоне валютных колебаний, скорее всего, будет более доступен россиянам в финансовом плане. Об этом редакции ИА REGNUM рассказала руководитель направления исследований в сфере туризма и транспорта аналитического центра НАФИ Ирина Иванкова:

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтайский край. Горный Чарыш

«Самоизоляция и карантин — сложное испытание для людей с психологической точки зрения, поэтому, как только это станет возможным, люди поедут отдыхать. Это подтверждается результатами опросов НАФИ: большинство туристов не планируют отказываться от летнего отдыха. Однако объективные причины — закрытые границы, невозможность планировать, сокращение дохода и времени отпуска — для многих станут барьером к отдыху за рубежом. Поэтому люди поедут туда, куда можно уехать быстро и просто.

Скорее всего, это будут курорты и интересные места внутри страны. Примечательно, что в некоторых европейских странах даже рассматриваются дополнительные варианты стимулирования внутреннего туризма. Например, в Италии было предложено выдавать 500 евро на семью для путешествий внутри страны.

Согласно опросу НАФИ, 23% россиян, которые обычно отдыхают исключительно за границей, в этом году хотят поехать в отпуск внутри страны.

Основное преимущество внутреннего туризма — это скорость: не нужно тратить время на получение виз, прохождение таможни. Время на дорогу внутри страны часто занимает меньше времени. Также внутренний отдых для россиян должен стать дешевле, так как не предполагает дополнительных расходов на визы и медстраховки. Инфляция внутри страны меньше, чем рост курса основных иностранных валют по отношению к рублю. Однако на данный момент непонятно, как поведут себя зарубежные игроки. Вполне возможно, что некоторые страны начнут «демпинговать», и в условиях открытия границ российский отдых не будет иметь большого преимущества по цене».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с мировой эпидемией коронавируса весь апрель 2020 года в России был нерабочим. В ходе совещания с главами регионов, состоявшегося 25 апреля, президент России Владимир Путин заявил о необходимости продления карантинных мероприятий до 11 мая включительно.