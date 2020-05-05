Ростов-на-Дону, 5 мая, 2020, 11:18 — ИА Регнум. В Ростовской области уточнили список муниципалитетов, где за сутки выявили новые случаи заражения SARS-CoV-2, передаёт ИА REGNUM 5мая.

Donland.ru Обновлённая карта распространения SARS-CoV-2 в Ростовской области

Так, наибольшее число новых случаев инфицирования зарегистрировано в Ростове-на-Дону (21), Заветинском (13) и Дубовском (8) районах. В связи с поступившими сведениями обновлена карта распространения новой коронавирусной инфекцией в Ростовской области за всё время пандемии COVID-19.

ИА REGNUM напоминает, что общее число случаев заражения коронавирусом в Ростовской области достигло 1 тыс. 353 человек. 147 человек выздоровели, 11 человек скончались.