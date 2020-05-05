Ростов-на-Дону, 5 мая, 2020, 10:41 — ИА Регнум. Сотрудники управления МЧС России по Ростовской области провели акцию, посвящённую 75-летию Победы и 30-летию МЧС России. В Каменском районе водолазы водрузили флаги на дно водоёма. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном ведомстве.

61.mchs.gov.ru Ростовские водолазы водрузили флаг

«Водолазы специализированной пожарно-спасательной части Ростовской области провели тренировочные спуски на глубину 12 метров и водрузили памятные знаки на дно каньона Длинный», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что 5 мая в России отмечают День водолаза. Праздник, который отмечают покорители глубин, ведёт свою летопись с 3 марта 1978 года.