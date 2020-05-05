Чебоксары, 5 мая, 2020, 07:02 — ИА Регнум. В Чувашии за последние два дня подтверждено 119 случаев заражения SARS-CoV-2 — общее число заражённых в республике с начала пандемии достигло 795. При этом десятки инфицированных пациентов, которым выдано предписание о домашнем карантине, нарушают самоизоляцию, не боясь ни штрафов, ни опасности распространения инфекции. В этих условиях власти вынуждены придерживаться «жёсткой и чёткой дисциплины». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в вечернем видеообращении 4 мая врио главы Чувашии Олег Николаев.

Instagram.com Скриншот со страницы из «Инстаграмма»

Руководитель республики констатировал, что число вновь выявленных заражённых коронавирусом в Чувашии растёт: 3 мая выявлено 55 новых случаев инфицирования, 4 мая — 64. Всего официально подтверждено 795 случаев заражения SARS-CoV-2, при этом у более 90% инфицированных нет явных симптомов.

«Мы задумываемся о снятии ограничительных мер, но вышеназванные цифры заставляют нас быть осторожными. Я понимаю: устали находиться дома, хорошая погода, но нам очень важно добиться устойчивого снижения количества заболевающих. И добиться этого мы можем только за счёт жёсткой и чёткой дисциплины, следования всем мерам безопасности. Пожалуйста, сделайте свой вклад в борьбу с эпидемией, оставайтесь дома», — призвал Олег Николаев.

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Как сообщало ИА REGNUM, из более чем 300 человек, заражённых коронавирусом и обязанных находиться на домашнем карантине, за последние сутки 47 нарушили режим самоизоляции. По данным чувашской полиции, составлено 1586 протоколов об административных правонарушениях.