Чебоксары, 5 мая, 2020, 06:21 — ИА Регнум. В Чувашии одной из причин резкого роста числа заражений SARS-CoV-2 является отсутствие симптомов инфицирования и заболевания COVID-2019. Если две недели назад у 65% заражённых коронавирусом не было явных симптомов, то сейчас доля таких пациентов превысила 90%. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в вечернем видеообращении 4 мая врио главы Чувашии Олег Николаев.

Cap.ru Медицинские бригады, работающие с заражёнными коронавирусом пациентами и лицами из группы риска

«Большинство, около 90% больных в Чувашии, не имеют явных признаков заболевания. Тем самым, не предпринимая активных мер защиты, активно общаются с друзьями, родственниками и близкими. И, конечно, подвергают их опасности заражения», — сказал Олег Николаев.

Напомним, 20 апреля региональные власти заявляли, что в Чувашии 65% пациентов, у которых выявлено заражение коронавирусом, не имеют симптомов. Поэтому зачастую инфицированный SARS-CoV-2 не подозревает, что является носителем инфекции, что является одной из основных причин её распространения. А те, кто знает и всё равно выходит из дома, недооценивают опасность вируса и подвергают опасности других, тем самым подпадая под ответственность — как административную, так и уголовную (в случае массового заражения).

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Как сообщало ИА REGNUM, на 4 мая (10:55 мск) в Чувашии официально подтверждено 795 случаев инфицирования коронавирусом, под медицинским наблюдением остаются около 1,6 тыс. человек.