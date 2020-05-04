Москва, 4 мая, 2020, 17:55 — ИА Регнум. Главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев прокомментировал прогноз мэра Москвы Сергея Собянина, по которому Россия пока не вышла на плато. Комментарий приводит 4 мая пресс-служба Минздрава РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Авдеев согласился, что выхода на плато пока не было.

«Мы с вами находимся еще далеко от этой точки. Мэр Москвы Собянин сказал, что мы прошли ¼ пути. Сложно сказать: ¼, 1/3 или ½, — но точно мы еще не добрались до пика», — сказал специалист.

Авдеев обратил внимание на индекс активности и соблюдение режима самоизоляции.

Как сообщало ИА REGNUM, в плане распространения коронавируса Москва не прошла даже половину пути, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Это реально критическая история. Серьезнейшая проблема. И когда я слышу безответственные разговоры, что у нас всё замечательно: мы не в середине пути. Мы в лучшем случае прошли четверть пути. А впереди ещё сложнее испытания. И я обращаюсь к москвичам: давайте соблюдать те требования, что есть», — сказал он.