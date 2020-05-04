Вильнюс, 4 мая, 2020, 15:09 — ИА Регнум. На минувших выходных в Литве провели массовое случайное тестирование жителей на коронавирус, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 4 мая. Целью врачей и учёных было истинное выявление масштабов распространения коронавируса в Литве, учитывая, что, предположительно, значительное число жителей могут переносить заболевание без всяких симптомов.

Dmitry Rozhkov Александр Мясников

До этого момента в Литве тестировали только тех, кто прибыл из других стран, имел прямые контакты с инфицированными либо у кого наблюдались явные симптомы COVID-19. Однако с момента снижения суточного прироста, в Литве решились на массовое тестирование населения случайным методом.

За выходные, 2−3 мая, в Литве в общей сложности протестировали порядка 9 тыс. жителей. Их выбирали случайным методом. Кого-то приглашали на проверку через литовский центр регистров, как проживающих в разных местах страны, кто-то получал приглашения у входов в заработавшие торговые центры, другие могли приехать в мобильные центры, развёрнутые в разных городах, предварительно получив специальный код для допуска по горячей линии борьбы с коронавирусной инфекцией.

К сегодняшнему дню проверено 3 тыс. образцов из 9 тыс. Результат оказался неожиданным даже для специалистов, которые, согласно мировому опыту, предполагали, что носителями может быть от 2−3% населения и выше. Вплоть до 10%, как заявляли учёные из некоторых других стран ЕС.

Объявленный сегодня результат: из трёх тысяч проверенных случайным методом — ноль заражённых. Не выявлен ни один случай.

«Распространение инфекции среди людей, которые не чувствуют симптомов, не установлено. Но чтобы мы могли представить окончательные данные, нужно ещё подождать несколько дней», — сказал министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига, призывая дождаться данных всех 9 тыс. проверок.

За минувшие сутки в Литве выявлено девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число заражённых достигло 1419 человек, 638 — выздоровели, 46 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19.