Москва, 4 мая, 2020, 14:21 — ИА Регнум. С 6 мая в Москве может возобновиться работа на ряде строительных объектов. Об этом сообщает новостное агентство NEWS.ru.

Кульчицкий Александр ИА Красная Весна Стройка

Отмечается, что соответствующее решение было принято в строительном комплексе мэрии столицы. Предположительно, возобновятся работы по обеспечению безопасности и прочности несущих конструкций зданий.

При этом все остальные строительные объекты остаются в режиме ограничений.