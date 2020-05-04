Чикаго, США, 4 мая, 2020, 13:30 — ИА Регнум. Один из плакатов на демонстрации, которая прошла 1 мая в Чикаго против карантинных ограничений, содержал фразу, которая была написана над воротами концентрационного лагеря Освенцим, сообщает АВС.

Цитата из твиттера Деннис Косут

В протестной акции участвовали сотни людей, у большинство были в руках американские флаги и призывы к губернатору ослабить карантинные ограничения, включая требования к гражданам оставаться дома.

Однако один из протестующих решил отметиться нацистским лозунгом «Arbeit macht frei», адресовав его губернатору Джею Прицкеру — его инициалы J.B. тоже есть на плакате (Прицкер происходит из еврейской семьи бизнесменов и филантропов).

Фраза, написанная над воротами ряда концлагерей (в т.ч. Освенцима и Дахау), использовалась для поддержания в заключенных ложного убеждения, что упорным трудом они смогут избежать смерти — хотел ли протестующий таким образом приравнять себя к нацистским пропагандистам — неясно, личность его не установлена.

Фото плаката, которое сделала участвовавшая в контракции медсестра, стало вирусным и привлекло к себе внимание представителей Музея Освенцима. В твиттере мемориала появилась запись, что слоган «Arbeit macht frei» — один из мировых символов ненависти. «Больно видеть, что этот символ инструментализирован и снова используется для распространения ненависти. Это признак морального и интеллектуального вырождения».