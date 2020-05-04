Санкт-Петербург, 4 мая, 2020, 13:40 — ИА Регнум. В Петербурге стало известно о еще двух летальных исходах среди медицинских работников, которые могли заразиться коронавирусной инфекцией при исполнении своих должностных обязанностей. Обе умершие петербурженки — санитарки НМИЦ травматологии и ортопедии им. Вредена, который почти на месяц был закрыт на карантин из-за заноса коронавируса в медицинский центр.

Фото: instagram.com/p/B_t6UgpjeA7/ Юлия Ясюлевич, справа (цитата поста в Instagram)

По имеющимся данным, скончались 60-летняяТатьяна Канкиа и 54-летняяЮлия Ясюлевич.

О кончине Ясюлевич сообщила 4 мая ее дочь Ксения. Девушка написала об этом пост на своей личной странице в одной из социальных сетей, а также оставила комментарий под обращением для коллег, пациентов и СМИ директора НМИЦ ТО им. Р. Р. Вредена Рашида Тахилова.

«Моя мама Ясюлевич Юлия Львовна заразилась в больнице на дежурстве во Вредена и умерла вчера в 40-й больнице Сестрорецка. Как мне узнать всю информацию о том, как разворачивалась история? Почему в 40-й больнице, в регистратуре, не давали никакой информации и не давали говорить с врачом? Почему прямо перед смертью сказали, что ей стало лучше? Очень больно и хочется хоть какой-то информации и огласки», — написала девушка под видеообращением Тахилова.

В своем обращении директор НМИЦ напомнил, что 8 апреля центр был закрыт на карантин. Запертыми почти на месяц оказались 474 пациента и 239 сотрудников. Своим подчиненным он высказал искреннюю признательность и благодарность за мужество, высокий профессионализм и полную самоотдачу в работе.

«Уверяю вас, что каждый сдавший тест уведомлен о своих результатах <…> С момента введения карантина была полностью перестроена лечебно-медицинская работа, приобретены средства индивидуальной защиты, медикаменты, организованы шлюзы», — сказал Тахилов.

С начала мая началась постепенная выписка застрявших в НИИ на длительный срок пациентов и медперсонала. К понедельнику, 4 мая, в институте остаются 136 пациентов и 93 человека из медперсонала, продолжают работать пять отделений из 19.

«Мы пока на карантине, но очень хочется надеяться, что в самом ближайшем будущем мы вернемся к нашей повседневной работе», — заверил Тахилов.

В свою очередь Ксения Ясюлевич утверждает, что именно во время работы в НИИ им. Вредена ее мать заразилась коронавирусом. О своем самочувствии женщина дочери не рассказывала, о состоянии матери девушка узнала позже от отца, поскольку сама в настоящий момент находится не в России.

«Наверное, не хотела расстраивать, или потому что в больнице их постоянно запугивают, а я не умею молчать про всякие такое и не собираюсь. Возможно, она знала, что ее ждёт. Уж слишком много вещей она взяла с собой на роковое дежурство», — написала девушка на своей странице в социальной сети.

По словам Ксении, Юлия Ясюлевич обожала свою работу и боялась ее потерять настолько, что сначала молчала, а потом умерла в больнице.

«Может, если бы ее квалификация была выше, то ее повезли бы лечить в профильную больницу, как других врачей, ее коллег. А не «сплавили» умирать в Сестрорецк. Я пишу умирать, потому что вскрытие показало, что от ее легких ничего не осталось. Возможно, мама умерла совсем не вчера», — заявила Ксения.

По словам девушки, сначала ее мать лежала в самом НИИ им. Вредена, но из-за того, что ее состояние ухудшилось, ее перевели в Сестрорецк, в перепрофилированную для приема больных с коронавирусом Городскую больницу №40.

«Там она была в бессознательном состоянии, вроде как на ИВЛ, в общей палате с такими же заражёнными. Она не отвечала мне две недели, и я подумала, что это странно. Ведь в регистратуре папе говорили, что состояние улучшилось, температура спала. С врачом родным говорить было нельзя. Только когда мама умерла, позвонил врач. До этого в регистратуре утверждали, что «все хорошо» и она идёт на поправку. Теперь она умерла», — написала девушка.

Ксения Ясюлевич выразила беспокойство, что действительную причину смерти ее мамы пытаются всячески скрыть. Якобы Юлия Ясюлевич умерла не от коронавируса, а от другой болезни. Это, как предполагает девушка, делают для того, чтобы не платить положенную компенсацию.

«Возможно, кто-то работал с ней, может, кто-то знает, где взять больше информации. Папа убит горем, и всё, что я могу сделать — это помочь собрать информацию. И мне тоже это очень нужно», — написала девушка.

Согласно открытым данным и «Списку памяти», в Санкт-Петербурге с начала пандемии от коронавируса скончались восемь медицинских работников, не считая двух новых случаев. В этом списке — два врача Александровской больницы — 50-летний анестезиолог-реаниматолог Александровской больницы Сергей Белошицкий и 51-летний заведующий нейрохирургическим отделением Алексей Филиппов, врач отдела медицинской эвакуации Городской станции скорой медицинской помощи 69-летняя Антонина Рында.

А также семь медицинских работников — санитарки и медицинские сестры. Среди них 55-летняя Светлана Давтян и 30-летняя Мария Тышко из перепрофилированного для приема коронавирусных больных Госпиталя для ветеранов войн, 58-летняя медсестра районной поликлиники Наталья Рожкова, 56-летняя медсестра больницы Святой Марии Магдалены Елена Суглобова, 56-летняя операционная сестра Валентина Шужина.

Власти Петербурга официально признавали и комментировали только смерть Белошицкого и Филиппова, высказывая соболезнование их родственникам и готовность оказать помощь. Что касается остальных умерших, то связь их заражения и смерти с профессиональной деятельностью пока официально не установлена.

«Медики могут заражаться, как и все другие люди, в других местах. Не только на работе», — комментировали ситуацию в пресс-службе комитета по здравоохранению Петербурга.