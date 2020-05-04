Ростов-на-Дону, 4 мая, 2020, 12:06 — ИА Регнум. В Ростовской области с учётом новых случаев заражения коронавирусом обновлена карта распространения инфекции по муниципальных образованиям, передаёт ИА REGNUM 4 мая.

Donland.ru Обновлённая карта распространения коронавируса в Ростовской области

Тройка лидеров по числу инфицированных жителей донских городов пока остаётся неизменной. В Ростове-на-Дону заразился 371 человек, в Донецке — 73, в Батайске — 66. Среди муниципальных районов лидируют Азовский (50), Белокалитвинский (45) и Сальский (34) районы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области общее число подтверждённых случаев инфицирования достигло 1 тыс. 263 человек. По официальным данным, скончались десять пациентов с SARS-CoV-2.