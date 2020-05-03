Тверь, 3 мая, 2020, 11:28 — ИА Регнум. 125 человек, у которых ранее было подтверждено заражение коронавирусом, вылечились в Тверской области, 16 человек выписаны за последние сутки, сообщили 3 мая ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

Пресс-служба правительства Тверской области Статистика по заражению коронавирусом

За сутки заражение коронавирусом подтвердилось у 51 человека.

«Все заражённые изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом — без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус», — уточнили в пресс-службе.

Общее число подтверждённых случаев заражения в регионе достигло 661, из них 553 продолжают проходить лечение под наблюдением врачей в стационарах и дома. Три человека с подтвержденным коронавирусом скончались.

По числу случаев заражения в регионе лидирует Тверь (226), Кимры (155), Конаковский район (130).

Добавим, что с 14 апреля в Тверской области тестирование осуществляется на уровне региона, что позволило значительно увеличить объёмы исследований: на данный момент тестирование прошли 29,8 тыс. человек, 545 — за последние сутки.