Иван Шилов ИА REGNUM Письма с фронта

Москва, 4 мая, 2020, 08:00 — ИА Регнум. Письмо Никиты Облапа родным от 31 декабря 1941 года. Родился в 1920 году в селе Константиновка Алтайского края в семье крестьян. До войны работал учителем. В мае 1941 года призван на срочную службу, через несколько недель началась война и он попал на фронт.

В 1943 году был тяжело ранен, лежал в госпитале в Москве. В апреле 1943 года родные получили извещение, о том, что Никита Облап «пропал без вести». Все запросы и поиски ничего не дали.