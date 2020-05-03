Иван Шилов ИА REGNUM Письма с фронта

Москва, 3 мая, 2020, 18:00 — ИА Регнум. Лётчик-испытатель Степан Супрун родился в 1907 году в деревне Речки (Белопольский район Сумской области). Окончил Смоленскую школу военных пилотов. В 1940 году за участие в боевых действиях против японцев был удостоен звания Героя Советского Союза. Погиб 4 июля 1941 года вблизи деревни Монастыри (Толочинский район Витебской области). Посмертно награжден второй медалью «Золотая Звезда».