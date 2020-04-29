Санкт-Петербург, 29 апреля, 2020, 10:21 — ИА Регнум. Депутаты петербургского Законодательного собрания начали пленарное заседание в среду, 29 апреля, с минуты молчания в память о медиках, погибших при борьбе с коронавирусом, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Законадательное собрание СПб

К этому парламентариев призвал спикер ЗакСа Вячеслав Макаров («Единая Россия»).

«Мы все знаем, что сейчас на передовой борьбы с коронавирусом медицинские работники Санкт-Петербурга. Они трудятся день и ночь на пределе человеческих возможностей. Это врачи, фельдшеры, медсестры, санитары, водители скорой помощи. К глубокому сожалению, петербургские медики несут потери, ценою своей жизни спасая наши. Прошу почтить память медицинских работников, которые погибли от коронавирусной инфекции, минутой молчания», — сказал он.

Напомним, в Петербурге и Ленобласти от коронавируса скончались уже восемь медиков: заведующий нейрохирургическим отделением Алексей Филиппов, врач-анестезиолог Сергей Белошицкий, медсестры Светлана Давтян, Наталья Рожкова, Елена Суглобова, Мария Тышко, врач скорой помощи Антонина Рында, а в Ленинградской области — медсестра Гатчинской больницы Наталья Хечумова.

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Напротив комитета по здравоохранению петербуржцы организовали стену памяти о медиках, разместив их фотографии и возложив к ним цветы.