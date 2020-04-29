Мехико, , 04:53 — REGNUM 16 752 случаев инфицирования новым коронавирусом зарегистрировано на территории Мексики после получения положительных результатов анализов еще от 1223 пациентов, сообщил глава эпидемиологии мексиканского министерства здравоохранения Хосе Луис Аломиа 29 апреля в ходе пресс-конференции.

Также, на проверке в лабораториях находятся анализы еще 11 220 человек. Кроме того, в стране за сутки выросло число летальных исходов среди больных с COVID-19 — с 1434 до 1569.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля из-за угрозы распространения коронавируса в Мексике было объявлено о начале эвакуации персонала с нефтедобывающих платформ, расположенных в Мексиканском заливе.

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