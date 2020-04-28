Санкт-Петербург, 28 апреля, 2020, 21:56 — ИА Регнум. В Санкт-Петербург в 21:35 мск 28 апреля прибыл самолет из Тель-Авива. Спецрейсом «Аэрофлота» в Россию вернулись 256 граждан РФ. В петербургском аэропорту «Пулково» вышли 84 петербуржца и жителя Ленинградской области, остальных ждет Москва.

Дарья Драй ИА REGNUM Аэропорт Пулково

Как сообщили в Смольном, в закрытой зоне аэропорта у всех прибывших возьмут анализы на коронавирус, людям выдадут предписания Роспотребнадзора и развезут на автобусах по домам, где граждане должны будут отбывать двухнедельную самоизоляцию.

«Если у кого-то нет возможности соблюдать карантин по месту жительства, то ему бесплатно предоставят место в специальном пансионате в Курортном районе», — отметили в администрации Петербурга.

С начала апреля в Россию через «Пулково» девятью рейсами вернулись почти 750 человек. К настоящему времени в Петербурге на обязательной самоизоляции находится более 300 человек, в обсерваторе — 41 человек.