Санкт-Петербург, 28 апреля, 2020, 20:25 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения РФ в полном объеме софинансирует дополнительные стимулирующие выплаты петербургским медикам, которые непосредственно оказывают помощь больным коронавирусной инфекцией, сообщила 28 апреля пресс-служба Смольного.

Дарья Драй ИА REGNUM Машина скорой помощи подъезжает к больнице им. Боткина

Для этого Санкт-Петербургу выделен межбюджетный трансферт. «Размер трансферта в бюджет Санкт-Петербурга — 635 343 600 рублей», — говорится в сообщении.

Дополнительные стимулирующие выплаты предназначены для медицинских работников государственных учреждений здравоохранения, подведомственных органам исполнительной власти Санкт-Петербурга.

За оказание скорой медицинской помощи больным COVID-19 врачам полагается 50 тысяч рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу, младшему медицинскому персоналу и водителям скорой медицинской помощи — 25 тысяч рублей в месяц.

За оказание специализированной медицинской помощи в стационарных условиях гражданам с COVID-19 врачам — 80 тысяч рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу — 50 тысяч рублей в месяц, младшему медицинскому персоналу — 25 тысяч рублей в месяц.

«Указанные средства будут выплачиваться за период 1 апреля по 30 июня 2020 года. Начало выплат — с мая 2020 года», — уточнили в администрации.

Дополнительная стимулирующая выплата будет определяться на основе количества фактически отработанного времени исходя из расчета месячной нормы рабочих часов на одну занятую ставку.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее один из сотрудников скорой помощи Петербурга рассказал, что им рекомендовали особо не рассчитывать на выплаты стимулирующих надбавок, объясняя это тем, что деньги на эти цели не поступили.