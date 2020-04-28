В Ленобласти «ослабят или закрутят гайки» в зависимости от района
Санкт-Петербург, 28 апреля, 2020, 19:49 — ИА Регнум. Власти Ленинградской области примут решение об ослаблении или ужесточении карантинных мер в зависимости от ситуации в каждом конкретном районе и населенном пункте. Об этом заявил 28 апреля глава региона Александр Дрозденко.
В Ленобласти ситуация с заболеваемостью стабилизировалась с 16 апреля. Ежедневное количество заболевших не превышает 43 случаев в сутки. Общее число случаев коронавируса в регионе — 743, один медработник скончался, а 80 человек выздоровели.
«Ленинградская область выполнила поставленное Минздравом задание по развертыванию необходимого количества медицинских коек, необходимых для борьбы с заболеванием COVID-19. Самое главное, что мы в полтора раза перевыполнили задание по обеспечению коек кислородом, а это очень важно для борьбы с заболеванием», — отметил Александр Дрозденко.
С учетом ситуации сейчас рассматриваются варианты постепенной отмены ограничительных мер после 12 мая в районах с низким уровнем заболеваемости.
По словам губернатора, ситуация в Ленобласти стабильная, нет резкого скачка заболеваний.
«Это значит, что мы сегодня эффективно используем наши медицинские возможности, технику, медицинские ресурсы, кадры. И мы очень бы хотели эту ситуацию удержать. Я надеюсь те меры, которые мы принимаем, всё это даст ощутимый эффект, и мы победим это непростое заболевание», — отметил Дрозденко.