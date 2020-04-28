Санкт-Петербург, 28 апреля, 2020, 19:49 — ИА Регнум. Власти Ленинградской области примут решение об ослаблении или ужесточении карантинных мер в зависимости от ситуации в каждом конкретном районе и населенном пункте. Об этом заявил 28 апреля глава региона Александр Дрозденко.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Дрозденко

В Ленобласти ситуация с заболеваемостью стабилизировалась с 16 апреля. Ежедневное количество заболевших не превышает 43 случаев в сутки. Общее число случаев коронавируса в регионе — 743, один медработник скончался, а 80 человек выздоровели.

«Ленинградская область выполнила поставленное Минздравом задание по развертыванию необходимого количества медицинских коек, необходимых для борьбы с заболеванием COVID-19. Самое главное, что мы в полтора раза перевыполнили задание по обеспечению коек кислородом, а это очень важно для борьбы с заболеванием», — отметил Александр Дрозденко.

С учетом ситуации сейчас рассматриваются варианты постепенной отмены ограничительных мер после 12 мая в районах с низким уровнем заболеваемости.

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области «У нас в Ленинградской области ситуация сегодня разная. Есть районы, где ситуация абсолютно стабильная, и в последние недели мы не наблюдаем там увеличения количества заболевших, более того, (заболевшие) жители выздоравливают. В то же время у нас есть территории, где ситуация остается напряженной. Поэтому в течение майских праздников мы подготовим два плана развития ситуации в Ленинградской области.

С одной стороны, мы пойдем на поэтапное снятие режима самоизоляции по тем районам, городам и поселкам, где ситуация стабильная и спокойная. Мы разрешим работать малому и среднему бизнесу, индивидуальным предпринимателям, мы хотим, чтобы заработали все отрасли экономики социальные объекты.

В то же время по городам и поселкам, где ситуация сложная, мы будем проводить карантинные мероприятия. По некоторым территориям будем ужесточать режим самоизоляции, чтобы заболевание распространялось дальше».

По словам губернатора, ситуация в Ленобласти стабильная, нет резкого скачка заболеваний.

«Это значит, что мы сегодня эффективно используем наши медицинские возможности, технику, медицинские ресурсы, кадры. И мы очень бы хотели эту ситуацию удержать. Я надеюсь те меры, которые мы принимаем, всё это даст ощутимый эффект, и мы победим это непростое заболевание», — отметил Дрозденко.