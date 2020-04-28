Санкт-Петербург, 28 апреля, 2020, 19:35 — ИА Регнум. Вводить цифровые пропуска в Петербурге по примеру Москвы за несколько недель до предполагаемого начала постепенной отмены коронавирусных ограничений было бы безумием. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал 28 апреля политолог Дмитрий Солонников.

Дарья Драй ИА REGNUM Люди в масках на Невском проспекте

«Что Петербург мог бы оригинального и здорового сделать на этом этапе, так это больше не ужесточать режим изоляции, не вводить дополнительных ограничений и спокойно пережить ближайшие две недели. То есть не идти по московскому сценарию цифровых пропусков, не тренировать всё это», — сказал Солонников.

Напомним, президент Владимир Путин объявил, что режим «нерабочих дней» продлен по 11 мая, при этом региональные власти сохраняют всю полноту самостоятельности и сами должны решать, каким образом регулировать изоляцию и борьбу с коронавирусом. После 11 мая следует перейти к поэтапному выходу из этого режима, опираясь на рекомендации органов Роспотребнадзора в каждом конкретном регионе.

В Петербурге Смольный, по данным СМИ, активно готовился к запуску пропускной системы в течение последних недель, губернатор Александр Беглов намекал на возможность ее введения в случае, если индекс самоизоляции в Северной столице продолжит падать, а заболеваемость — расти.

По мнению Дмитрия Солонникова, вводить пропуска перед майскими праздниками теперь выглядит избыточной мерой, учитывая, что петербуржцам разрешили выезд на дачи в Ленобласть.

«Понимая, что большинство горожан собиралось ехать за город, вводить пропуска — не то, что некое безумие, но некая странность. Еще 11 мая — вроде как общероссийский выходной, а с 12-го страна должна начинать выходить из режима карантинных мер. Никакой логики во введении цифровых пропусков больше нет. Тем более в Петербурге нет роста числа заболевших: ситуация стабилизирована, в последние дни ежедневный прирост держится на одном и том же уровне, это уже меньше 10% от общего числа больных. Если в Петербурге пропуска не введут — это и будет отличием города от Москвы и других регионов. Город останется на позитивной волне, сможет заявить, что прошел малой кровью», — сказал Солонников.

Политолог поддерживает решение центра о максимальной самостоятельности для региональных властей в борьбе с коронавирусом, так как ситуация по заболеваемости в разных субъектах может отличаться кардинально.

«Есть регионы, где число заболевших единичное, оно вообще не растет никаким образом. А где-то регионы на пике, заметный рост ряда субъектов можно наблюдать уже неделю. Одномоментно ужесточать или снимать ограничения неразумно», — добавил Солонников. Он считает, что в отдельных субъектах РФ карантин, вероятно, придется продлить и после 11 мая.

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Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге выявлено 3436 случаев заражения коронавирусом. Умерло от COVID-19 за всё время 27 человек. Выздоровело 544 человека.