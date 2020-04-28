Санкт-Петербург, 28 апреля, 2020, 18:42 — ИА Регнум. Власти Ленинградской области распорядились закрыть на генеральную уборку и дезинфекцию магазины продовольственных товаров и табачных изделий в четверг, 30 апреля, с 16 до 22 часов. Это необходимо для того, чтобы исключить остановки петербуржцев по пути на дачу и предотвратить распространение коронавирусной инфекции из Петербурга в Ленинградскую область.

Дарья Драй ИА REGNUM Магазин эпохи коронавируса

Как сообщили 28 апреля в пресс-службе областного правительства, соответствующее постановление подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Речь идет о торговых точках в 54 населённых пунктах Ленобласти, расположенных в крупных городах, поселках и других населенных пунктах вблизи основных региональных и федеральных трасс.

Магазины обязаны провести генеральную уборку, а также дезинфекцию помещений, оборудования и инвентаря.

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Ранее власти Санкт-Петербурга уже предупредили петербуржцев, что при поездке на дачу в Ленинградскую область необходимо иметь с собой паспорт и документ, подтверждающий право собственности на садовый участок, дачу или договор аренды.

Все закупки нужно сделать в магазинах Петербурга, до садового участка или дачи следовать без остановок на территории населенных пунктов Ленинградской области.

«Впереди майские праздники. Для сотен тысяч горожан — это время начала активного дачного сезона. Самый главный вопрос — можно ли ехать на дачу? — заявил во вторник на своей странице в соцсети губернатор Петербурга Александр Беглов. — Единственное условие, которое мы обсудили с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и которое необходимо будет выполнить, — не останавливаться в пути. Ехать напрямую от дома до дачи. Не заезжать на рынки и в магазины. На самом участке — сократить все контакты с соседями и поддерживать режим самоизоляции».