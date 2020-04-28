Москва, 28 апреля, 2020, 15:51 — ИА Регнум. Во вторник, 28 апреля, в День работников скорой медицинской помощи Волонтерская рота «Боевого братства» поздравила с праздником коллектив 55-й подстанции скорой и неотложной помощи имени Пучкова в Троицке. На подстанции в Новой Москве работает 19 бригад Скорой помощи, которые обслуживают около 300 вызовов в сутки. В сложных эпидемиологических условиях количество вызовов значительно возросло.

Предоставлено пресс-службой движения «Боевое братство» Скорая помощь

К профессиональному празднику волонтеры создали у въезда на подстанцию граффити, посвященную нелегкому труду тех, кто первыми приходит на помощь. Работу одобрили и медики, и жители Троицка. Медикам вручили цветы и подарки.

Дмитрий Саблин, первый заместитель председателя «Боевого братства» отметил: «Кризисные ситуации проявляют то, что по-настоящему важно. Настоящие ценности. Настоящих людей. На сегодняшней линии фронта наши врачи и медсестры. Граффити, которое для медиков нарисовала наша Волонтерская рота, именно об этом. Сегодня мы поздравляем работников Скорой, медицинский авангард. Когда мы уступаем дорогу машине с красным крестом, мы понимаем — идет борьба за жизнь человека. На Скорой работают особые люди — профессионалы, умеющие мгновенно принимать решения, без громких слов делающие свое дело, спасая людей. Спасибо им за их самоотверженный труд. Будем делать все, чтобы поддержать и помочь».

«Скоро 75-летие Великой Победы. Битва за Москву тогда решила судьбы миллионов наших соотечественников. Сейчас на передовой медики — работники скорой помощи, во многом от их усердия зависит исход этого сражения, битвы с пандемией. Хотелось сделать приятное, показать работникам скорой помощи, что мы гордимся их работой каждый день». отметил, руководитель движения Волонтерская рота «Боевого братства Антон Демидов.