Санкт-Петербург, 28 апреля, 2020, 14:17 — ИА Регнум. В 12 городах дислокации войск Западного военного округа 9 мая 2020 года, в День Победы, пролетят боевые самолеты и вертолеты. Об этом заявил 28 апреля командующий войсками ЗВО, Герой России, генерал-полковник Александр Журавлев.

Mil.ru Су-35

Линейные пролёты боевой авиации состоятся в воздушном пространстве Санкт-Петербурга, Курска, Орла, Воронежа, Белгорода, Вологды, Ярославля, Нижнего Новгорода, Смоленска, Вязьмы, Острова, Калининграда. Полеты над этими городами совершат более 100 боевых самолётов и вертолётов Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны.

«Экипажи боевой авиации осуществят линейный пролёт над центральными площадями 12 городов в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны», — заявил Александр Журавлев.

В День Победы над городами пройдут многоцелевые истребители Су-35С и Су-30СМ, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители-перехватчики МиГ-31, военно-транспортные самолёты Ан-12 и Ан-26, вертолёты армейской авиации разведывательно-ударные Ка-52 «Аллигатор», ударные Ми-24 и Ми-28 «Ночной охотник», многоцелевые Ми-8 и самые большие в мире тяжелые транспортные вертолеты Ми-26.