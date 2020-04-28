Санкт-Петербург, 28 апреля, 2020, 14:10 — ИА Регнум. Временный госпиталь для «лёгких» больных COVID-19, развернутый в павильоне №7 выставочного комплекса «Ленэкспо» в Петербурге, начнет работать в ближайшее время.

Иван Петров ИА REGNUM Временный госпиталь в «Ленэкспо»

В течение всего времени его функционирования на месте круглые сутки будут дежурить один расчет спасателей. Об этом 28 апреля сообщил начальник управления пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Игорь Улубиков, передает корреспондент ИА REGNUM.

Возле госпиталя ежедневно будет дежурить пожарно-спасательное подразделение, с автомобилем и 100% боевым расчетом. Работа на месте будет протекать в круглосуточном режиме, при этом располагаться пожарная техника будет в «чистой зоне», чтобы обеспечить безопасность личному составу ведомства.

«Мы постарались максимально просчитать все риски», — отметил спикер.

Команды спасателей будут сменять друг друга. Для них в «чистой зоне» будет оборудовано все необходимое для нормальной жизни и работы. Кроме того, им будет предоставлено специально оборудование и защита, которая не позволит заразиться коронавирусом: специальные войсковые защитные костюмы, индивидуальные маски, дезинфицирующие средства и многое другое.

Отметим, в выставочном павильоне, где проходили в том числе заседания Петербургского международного экономического форума, сейчас установлено более 500 модулей. Работать в «Ленэкспо» будут около ста специалистов Госпиталя для ветеранов войн.

К сегодняшнему дню павильон полностью проверен надзорными органами, в том числе МЧС. Специалисты предусмотрели любое развитие событий и продумали план спасения на случай возникновения непредвиденных ситуаций, в том числе и пожара.

«Мы готовы обеспечивать безопасность на 100% в течение всего необходимого времени», — заверил Улубиков.