В Петербурге возник мемориал медикам, погибшим в борьбе с COVID-19
Санкт-Петербург, 28 апреля, 2020, 13:52 — ИА Регнум. В центре Санкт-Петербурга, на Малой Садовой улице, появился гражданский мемориал памяти медиков, погибших во время пандемии коронавирусной инфекции, помогая своим пациентам.
Импровизированная «стена памяти» появилась на строительном ограждении напротив здания комитета по здравоохранению Петербурга.
Об этом 28 апреля сообщил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник.
Напомним, в Петербурге власти уже подтвердили смерть двоих опытных врачей Александровской больницы, заразившихся коронавирусной инфекцией. Их семьям будет оказана помощь.
Также, по предварительным данным, в городе от COVID-19 скончались пять медработников среднего звена, однако связь этих смертей со служебной деятельностью пока не подтверждена.