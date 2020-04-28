Санкт-Петербург, 28 апреля, 2020, 13:52 — ИА Регнум. В центре Санкт-Петербурга, на Малой Садовой улице, появился гражданский мемориал памяти медиков, погибших во время пандемии коронавирусной инфекции, помогая своим пациентам.

Фото: Максим Резник //vk.com/maxim.reznik Стена памяти погибшим от коронавируса медикам в Санкт-Петербурге.

Импровизированная «стена памяти» появилась на строительном ограждении напротив здания комитета по здравоохранению Петербурга.

Об этом 28 апреля сообщил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник.

Напомним, в Петербурге власти уже подтвердили смерть двоих опытных врачей Александровской больницы, заразившихся коронавирусной инфекцией. Их семьям будет оказана помощь.

Также, по предварительным данным, в городе от COVID-19 скончались пять медработников среднего звена, однако связь этих смертей со служебной деятельностью пока не подтверждена.