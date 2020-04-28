Санкт-Петербург, 28 апреля, 2020, 13:59 — ИА Регнум. В Петербурге следует открыть парки и скверы, но пускать туда строго по графику. С такой идеей выступила руководитель фракции «Партии роста» в городском Заксобрании Оксана Дмитриева.

Дарья Драй ИА REGNUM Житель Петербурга

На ее взгляд, режим самоизоляции продлится до десятых числе мая, люди сидят дома уже месяц, а постоянное пребывание в замкнутом пространстве может отрицательно сказаться на здоровье и социально-психологическом состоянии и пожилых, и семей с детьми.

В связи с этим она считает необходимым разрешить им прогулки на свежем воздухе в ближайших к дому скверах и парках. Напомним, сейчас за посещение зеленых зон полиция задерживает граждан и штрафует.

Оксана Дмитриева предложила разрешить прогулки по графику: с 07:00 до 09:00 там следует разрешить одиночные занятия спортом с соблюдением дистанции, с 9:00 до 14:00 — прогулки для граждан старше 60 лет, затем — час перерыва, а с 15:00 до 18:00 в парки следует пускать семьи с детьми.

С 18:00 до 19:00 она предлагает проводить дезинфекцию малых архитектурных форм, по окончании которой парки и скверы закрывать на ночь.

Внутриквартальные зеленые зоны могут посещать только жители квартала, добавляет Дмитриева. Она направила на рассмотрение в оперативный штаб несколько вариантов «прогулочного регламента».

«При этом по-прежнему под запретом должно остаться использование детских площадок, спортивных снарядов, коллективные игры и коллективные виды спорта, посещение парков, садов и т.п. гражданами, не входящими в перечисленные категории или нарушающими график. Также, если решение будет принято, я рекомендую гражданам не пользоваться общественным транспортом для поездок в парки и сады, посещать только ближайшие к месту проживания объекты зеленых насаждений. Эпидемиологическая ситуация в городе остается очень серьезной», — подчеркнула Оксана Дмитриева.

Напомним, по состоянию на 28 апреля в Петербурге коронавирусная инфекция выявлена у 3436 человек.