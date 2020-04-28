Санкт-Петербург, 28 апреля, 2020, 10:03 — ИА Регнум. В Петербурге отказались от традиционной в предыдущие годы круглосуточной работы метро в майские праздники. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУП «Петербургский метрополитен».

Дарья Драй ИА REGNUM Петербургский метрополитен

Комитет по транспорту решил отменить круглосуточную работу подземки в ночь с 1 на 2 мая, а также с 9 на 10 мая.

«Станции закроются для входа и выхода согласно действующему графику», — предупреждают в подземке.

Напомним, ранее в связи с ограничениями по коронавирусу вопреки многолетней традиции была отменена круглосуточная работа метро на Пасху.