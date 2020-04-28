Тверь, 28 апреля, 2020, 09:41 — ИА Регнум. Один миллион многоразовых защитных масок бесплатно раздадут жителям Тверской области волонтеры, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Вопрос о финансировании акции обсуждался 27 апреля на заседании Бюджетной комиссии, которое провел губернатор Игорь Руденя.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«Это важное мероприятие, направленное на популяризацию мер профилактики коронавирусной инфекции в Тверской области. Важно, чтобы средства индивидуальной защиты распространялись в местах наибольшего скопления людей — общественном транспорте, МФЦ, магазинах», — сказал Игорь Руденя.

Маски будут закуплены на средства из резервного фонда правительства Тверской области, на эти цели выделят 30 млн рублей. Заказ будет распределён между 11 тверскими производителями, что станет поддержкой и для них. В числе поставщиков — ООО Вышневолоцкий комбинат «Парижская коммуна», ООО «Паллада», ООО «Евротек», ООО «Аэлита».

В целом предприятия региона ежедневно готовы выпускать для акции более 44 тыс. масок, отвечающих стандартам Министерства промышленности и торговли РФ.

В общественных местах, на транспорте региона планируется размещение информационных листовок, популяризирующих ношение защитных масок, соблюдение мер профилактики.

Также в Тверской области продолжается закупка средств индивидуальной защиты для сотрудников учреждений здравоохранения и населения региона. В ближайшее время в регион будет поставлено порядка 70 тыс. медицинских масок, планируется поставка свыше пяти тысяч защитных костюмов, а также респираторов, одноразовых халатов и других СИЗ. Также регион уже получил 25 аппаратов ИВЛ, более 240 медицинских многофункциональных кроватей, дефибрилляторы, аспираторы, мониторы, увлажнители кислорода и другая медицинская техника. В целом на мероприятия по борьбе с коронавирусом в Тверской области направят более миллиарда рублей.