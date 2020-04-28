Санкт-Петербург, 28 апреля, 2020, 07:38 — ИА Регнум. Положение с коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге остается тяжелым, пик заболеваемости еще не пройден, городским властям нужно время, чтобы подготовиться к этому моменту. Об этом заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов в своем обращении к жителям в эфире «Радио России».

ИА REGNUM Александр Беглов

«Новая инфекция оказалась более жестоким и более коварным врагом, чем казалась вначале. Мы надеялись, что к майским праздникам эпидемия пойдет на спад или хотя бы выйдет на плато. Но число заболевших на прошлой неделе более чем в пять раз превысило число выздоровевших. Динамика отрицательная. Положение остается тяжелым», — признал Беглов.

Губернатор отметил, что своевременно введенные ограничения помогли избежать взрыва заболеваемости, «но мы балансируем на грани».

«Мы рассматриваем в том числе самый сложный сценарий, активно разворачиваем новые койко-места для больных коронавирусом», — сказал Беглов, напомнив, что к девяти развернутым стационарам вскоре добавятся еще шесть, а также временный госпиталь для «легких» больных в комплексе «Ленэкспо».

"К 28 апреля у нас в городе будет создано 5483 койки для пациентов с COVID-19. Мы продолжим эту работу, но нам нужно больше аппаратов ИВЛ и другого оборудования, больше защитных медицинских средств. Мы запросили у правительства РФ помощь в дополнительных поставках этого медицинского ресурса», — рассказал глава региона.

Беглов обратился со словами поддержки к медикам, которые «принимают на себя основной удар эпидемии, мужественно выполняют свой долг», несут потери в этой борьбе. Он подчеркнул, что гибель врача, медсестры, санитарки — это потеря не только для семьи, но и удар по всей системе здравоохранения.

«Город будет помогать семьям медиков, заразившихся коронавирусной инфекцией и скончавшихся, выполняя свой профессиональный долг», — пообещал губернатор.

Он выразил свои соболезнования семьям умерших медиков и всех петербуржцев, потерявших своих близких в результате инфекции.

«Прошу каждого: соблюдайте принцип самоизоляции, дайте правительству города время подготовиться к пику заболеваемости», — обратился Беглов к горожанам.

Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге отмечено 3238 случаев заражения коронавирусной инфекцией. От COVID-19 умерли 27 человек. Выздоровели 518 человек.