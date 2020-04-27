Санкт-Петербург, 27 апреля, 2020, 18:29 — ИА Регнум. В петербургском аэропорту «Пулково» приземлился рейс с эвакуированными из Армении гражданам России. Борт из Еревана приземлился в 17:45 мск, судя по онлайн-табло аэропорта.

Дарья Драй ИА REGNUM Аэропорт «Пулково»

Как сообщили 27 апреля в администрации Петербурга, в самолете находились 119 граждан РФ, но только 35 из них вышли в Петербурге, так как являются жителями Северной столицы или Ленобласти. Остальные отправились в Москву.

В аэропорту всех прибывших осматривают врачи. Сотрудники Роспотребнадзора выдают им официальное предписание о необходимости оставаться дома в течение двух недель. Багаж пассажиров дезинфицируют.

«Несмотря на дополнительные меры безопасности, пассажиры, прибывшие вывозными рейсами, проводят в аэропорту примерно столько же времени, как если бы они летели обычным рейсом», — утверждают в Смольном.

Для них предусмотрен «зеленый коридор» — отсутствуют очереди на паспортном контроле, на таможне, на выдаче багажа, на посадке в автобусы. Все перемещения в аэропорту сведены к минимуму, уточняют чиновники.

К работе с пассажирами вывозных рейсов в аэропорту привлечены психологи МЧС, имеющие спецподготовку и опыт работы в чрезвычайных обстоятельствах.

Специальные автобусы довезут пассажиров до мест проживания. Маршрут развоза планируется с учетом минимизации перемещений. Автобусы сопровождают экипажи ГИБДД.

Добавим, с начала апреля Петербург принял семь вывозных рейсов. С их помощью в Россию вернулись почти 700 человек.