Тверь, 27 апреля, 2020, 17:43 — ИА Регнум. Около 70 тыс. медицинских масок, свыше пяти тысяч защитных костюмов, а также респираторов, одноразовых халатов и других средств индивидуальной защиты будет поставлено в Тверскую область в ближайшее время. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона 27 апреля по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«На обеспеченность учреждений здравоохранения оборудованием, средствами защиты, организацию лабораторных исследований, комплектование медицинских бригад и их материальное стимулирование из федерального и областного бюджета направлено более 1 миллиарда рублей. Практически на все выделенные средства заключены контракты», — сказал Игорь Руденя.

Глава региона также дал поручение проверить аптечную сеть региона на наличие медицинских масок в продаже, а также медицинские учреждения — на наличие средств индивидуальной защиты.

На данный момент в регионе продолжается развёртывание коечного фонда в инфекционных госпиталях. Завершено создание коек в Калининской ЦРБ, областной клинической больнице, в Центральной медико-санитарной части №141 ФМБА России в Удомле. Большая часть из запланированных мест создана в городской больнице №6. Также койки создаются в Конаковской, Зубцовской, Нелидовской ЦРБ, городской клинической больнице №1.

На закупку медтехники и другие мероприятия по борьбе с коронавирусной инфекцией заложено более 1 млрд рублей. На данный момент в регион поставлено 25 аппаратов ИВЛ, более 240 медицинских многофункциональных кроватей, дефибрилляторы, аспираторы, мониторы, увлажнители кислорода и другая техника. В общей сложности будет закуплен 181 аппарат ИВЛ, компьютерный томограф, четыре аппарата УЗИ, бронхоскопы и другое оборудование. Стимулирующие выплаты получат более трёх тысяч медиков. В регионе также мобилизуют медперсонал инфекционных госпиталей, в том числе подключены врачи-ординаторы ТГМУ и студенты медицинских колледжей региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля в Тверской области в регионе подтверждено 34 новых случая коронавирусной инфекции. Всего на настоящее время в Тверской области подтверждено 498 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 39 заболевших выздоровели и выписаны из больницы.