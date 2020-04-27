Москва, 27 апреля, 2020, 16:21 — ИА Регнум. С учётом текущего положения дел в России было бы рациональнее завершить учебный год 1 мая, а не продолжать его в формате дистанционного обучения. Об этом 27 апреля заявил член комитета Совета Федерации РФ по социальной политике, врач-терапевт, кандидат медицинских наук Сергей Леонов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пустой класс

«Будем надеяться, что учебный год будет завершён досрочно. По крайней мере, для учащихся 1−8-х классов, и родители с детьми, я уверен, найдут чем заняться», — сказал Леонов.

Также сенатор не исключил, что в августе в России могут открыться лагеря для отдыха детей. Однако этот вопрос взаимосвязан с ограничительными мерами на туристическую отрасль в целом.

«Вопрос открыт, потому что детские лагеря увязаны с туристическим бизнесом, санаториями и пансионатами. Если санатории и пансионаты будут открыты, то и детские лагеря, скорее всего, будут открыты. Лучше ехать к бабушке в деревню. Но если вы точно уверены, что нет COVID-19. Потому что если он протекает бессимптомно, то вы бабушку в деревне можете заразить», — заявил Леонов.