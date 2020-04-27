Москва, 27 апреля, 2020, 15:46 — ИА Регнум. Затонувший в 1941 году теплоход «Армения» обнаружен в Чёрном море. В корпусе нет очевидных пробоин, что исключает версию об уничтожении судна немецкими торпедами, сообщает 27 апреля пресс-служба Русского географического общества (РГО).

Теплоход «Армения»

Специалисты Центра подводных исследований РГО участвовали в поисковой операции, организованной Минобороны РФ. Первое же исследование позволило сделать важные выводы. Теплоход не расколот на части, он стоит на киле на дне моря.

«Корпус судна покрыт слоем ила, но не имеет очевидных пробоин, что исключает вероятность гибели от попадания торпед, о чём сообщала официальная версия», — отметили в РГО.

Очень сильные повреждения обнаружены на надстройках и палубах. Судя по всему, в теплоход попали авиационные бомбы, причём немецкие самолёты заходили на атаку с кормы.

Специалисты намерены восстановить подробности гибели теплохода.

Как сообщало ИА REGNUM, об обнаружении у берегов Крыма потопленного в годы Великой Отечественной войны санитарного теплохода «Армения» стало известно 24 апреля. В начале ноября 1941 года теплоход забрал из Севастополя несколько тысяч эвакуировавшихся горожан, однако 7 ноября подвергся атаке немецких самолётов. Теплоход стремительно затонул, спастись удалось единицам. Число погибших, по разным оценкам, составило до 10 тыс. человек.

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