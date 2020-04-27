Санкт-Петербург, 27 апреля, 2020, 11:54 — ИА Регнум. Волонтерам Петербурга, помогающие пожилым людям пережить пандемию коронавируса на самоизоляции, раздадут велосипеды. Об этом сообщает «Петербургское велосообщество» в социальных сетях.

Дарья Драй ИА REGNUM Велосипедист на Адмиралтейской набережной Петербурга

«Волонтёрам, которые помогают пожилым людям, и людям, находящимся на карантине, часто приходится перемещаться по городу на общественном транспорте, если у них нет личных автомобилей. При этом волонтеры подвергают себя риску заразиться коронавирусом и затрачивают много времени на ожидание транспорта», — замечают авторы сообщества.

Чтобы снизить риск заразиться и повысить свою мобильность, можно было бы воспользоваться велосипедом, но не у всех волонтеров они есть.

В связи с этим «Петербургское велообщество» провело переговоры с рядом прокатов велосипедов и нашло несколько из них, готовых бесплатно предоставить велосипеды для добровольцев.

Чтобы получить велосипед для работы волонтером, можно обратиться в группу велосообщества «ВКонтакте».